Alfredo Adame destapa supuestos fraudes millonarios del ex de Laura “N”.

Alfredo Adame arremete en contra de Laura Bozzo.

La guerra de Alfredo Adame en contra de Laura Bozzo persiste y ahora, además de asegurar que fue él quien la denunció por fraude fiscal ante hacienda, también señala que el argentino Christian Zuárez, expareja de la peruana, es tan responsable como ella del mismo delito.

Adame basa sus declaraciones en una llamada que dice haber recibido de una amante del argentino, quien le aseguró, que Bozzo amenazó Christian de muerte si osaba con dar detalles de sus operaciones financieras.

Según Adame, a eso se debe que Zuárez de pronto haya cambiado su discurso en torno a Laura. Y después de haberla denunciado por violencia y para que lo recompensara por 17 años de relación, ahora la defienda.

A mí me habló la susodicha de la infidelidad y me dijo ‘mira yo te voy a contar una historia completa, hace poco me habló Christian y me dijo que no dijera nada’. Me pongo a atar cabos y pues claro, Christian estaba las 24 horas del día con Laura...

A Christian Zuárez esta mujer lo botó por una infidelidad, se lo agarró y lo botó. Él es un padrotillo de quinta que no tiene ningún talento, habilidad o destreza. No sirve para nada, Christian Zuárez es un zángano vividor

Laura "N" habría amenazado a Christian Zuárez para no revelar sus acciones ilícitas.

"Laura le habló a Christian y le dijo ‘cuidado con que digas algo porque tú eres el cómplice, tú estás metido hasta los dientes conmigo por evasión fiscal y lavado de dinero’. Este cuate está metido con Laura", revela Alfredo Adame a este programa.

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Pero, ¿qué es lo que mueve a Adame a exhibir el supuesto fraude de Laura “N” y su expareja? El actor afirma que fue por algunas declaraciones que Christian hizo a un medio peruano señalándolo de “mitómano” y “violento”.

El jueves pasado, en una entrevista de un programa de Perú, salió diciendo que yo era un nefasto, que no tenía un centavo, que era un mitómano y mentiroso, que yo seguía a la gente con pistola en mano, atacándome, cuando lo único que hice fue un favor y decirle la verdad de su novia

Alfredo Adame expone supuestos fraudes de Christian Zuárez

Alfredo Adame continúa arremetiendo en contra de Laura “N”, revelando detalles sobre los presuntos fraudes que la presentadora peruana cometió en contra de diferentes fundaciones mexicanas, a las que les prometió duplicar los donativos que le entregaron.

Promesa que nunca cumplió, y fraude en el que según Adame, también estuvo involucrado su ex Christian Zuárez, quien operaba las transacciones, cuyas ganancias enviaba a la hija de Bozzo a Estados Unidos.

Resulta que la señora de una fundación de Chiapas me dijo que emprendió una gira con la representación de Christian Zuárez. Se paraba el cuello, les sacaban dinero y les decía ‘si tu medas dinero, yo te lo regreso al 2x1 en especie’. La fundación de Chiapas les dio 500 mil pesos; se tenían que regresar 1 millón de pesos en despensas, pero no pasó nada…

El que operaba el fraude era Christian Zuárez… ese dinero lo lavaba mandándolo a la hija de Laura en los Estados Unidos. Laura mandaba a su hija entre 10 y 20 mil dólares mensuales; esos envíos no los reportó al SAT

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