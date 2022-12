Alfredo Adame fue a terapia tras constantes conflictos en público.

Alfredo Adame tuvo un 2022 lleno de conflictos en diferentes aspectos, algunos de ellos inverosímiles, por ello, el polémico actor se sometió a terapia y aseguró que su salud mental no está comprometida, si acaso, es “víctima de su propio éxito”.

En exclusiva para Ventaneando, el también conductor aseguró que fue a ver a una psiquiatra con mucho renombre “porque decían todos: ‘no, es que el manejo de la ira, el no sé qué, la violencia y bla bla bla’ y todas estas estupi... que dicen periodiquerillos, no periodistas”.

¿A cuántas sesiones de terapia fue Alfredo Adame? Alfredo Adame reveló que fue a unas catorce sesiones, una por semana. Posteriormente, la psiquiatra le dijo que lo único que había encontrado era que Adame era “víctima de su propio éxito”.

Por su parte, el actor declaró que anteriormente él ya había dicho “que el éxito envenena y la frustración, la amargura, los complejos y la envidia tienen el sueño muy ligero”. Así mismo, aseguró que la psiquiatra le dijo que tenía otro concepto de él por los diversos pleitos que ha protagonizado, pero que lo único que encontró en él fue que estaba vulnerable por su misma condición de tener una imagen limpia y transparente.

¿A qué atribuye su exposición mediática Alfredo Adame?

“Durante 33 años siempre fui el hombre decente, educado, trabajador, sin peros de nada, no me podían criticar de nada... Y un día decidí que ya no le iba a permitir a cualquier imbé... o a cualquier estúpi.... que me esté atacando”, declaró Adame.

¿Cuál es el propósito de Alfredo Adame para 2023?

Alfredo Adame estuvo a punto de perder la visión de su ojo derecho, por lo que en una segunda entrega de la entrevista concedida a Ventaneando, el actor admitió que uno sus propósitos en el 2023 será no volver a ponerse en riesgo, aunque para ello tenga que eliminar de su diccionario la palabra “empatía”, algo que según él lo llevó a estar en el centro de la polémica.

“El único balance que hago, mi vida seguirá igual, no voy a cambiar un ápice de absolutamente nada, voy a seguir diciendo la verdad a las gentes que hay que decirles sus verdades, a la gente perversa, malvada y a toda esta bola de ampones. Seguiré siendo el mismo”, añadió.

Llamó la atención cuando el conductor dijo que a sus 64 no aprendió nada nuevo y tampoco va a cambiar nada, pero lo único que hará será deshumanizarse al 100%.

“Yo veo un cuate tirado en el piso con cuatro balazos desangrándose, que te vaya bien, si veo a una señora que está pariendo a un niño, adiós, si veo a un cuate que se va a aventar de un puente para suicidarse, que Dios te bendiga hermano”, recalcó.

Alfredo Adame negó que sus adversarios hayan logrado desacreditarlo y dijo que tampoco es “un viejo ridículo” como muchos aseguran. Por último, el actor sentenció dinero no necesita y que donó “casas, coches, relojes, cuentas banco” a su hija Vanessa, su única heredera y recalcó que se separó de su otra familia “porque no lo merecen”.