Alfredo Adame vuelve a explotar tras golpiza. ¿Qué pasó?

Alfredo Adame no deja de acaparar la atención después de lo sucedido en las inmediaciones de su casa en Tepepan, al sur de la Ciudad de México, tras una persecución que derivó en la muerte de un policía.

Alfredo Adame nos dio una impresionante clase de defensa personal.

El conductor se llevó una golpiza por intentar ayudar a dos personas, por lo que acudió ante las autoridades para levantar una denuncia correspondiente.

Alfredo Adame habla en exclusiva para Venga la Alegría

Alfredo Adame continúa molesto por la golpiza afuera de su domicilio, pues asegura que no ha recibido apoyo de la Asociación Nacional de Actores (ANDA). En exclusiva para nuestro programa Venga La Alegría, el conductor manda contundente mensaje al sindicato que agrupa al gremio actoral.

“Ellos deberían de haberme llamado... pero bueno. Yo sigo cotizando en la ANDA, soy el que más días trabajados tengo. No me llamaron nunca, creo que era su obligación llamarme”, dijo a VLA.

Alfredo Adame también confiesa que sus agresores tendrían que pagar sus gastos hospitalarios: “Tengo un seguro de gastos médicos, pero decidí no usarlo. Por ser un acto criminal no dije nada... estos tipos tienen que pagar una reparación del daño. Esto es de 1 millón y medio de pesos”.

Luego de que terminó con el ojo morado y cuatro placas de titanio, el presentador asegura que el incidente no puede pasar a mayores afortunadamente.

“Este hielo me lo estoy aplicando seco, muy frío, me lo pongo 1 minuto y me lo quito. No hay peligro de desprendimiento de retina. Mi ojo está bien, no hay consecuencias, voy a quedar como estaba”, dijo.

Además, Alfredo Adame no descarta realizarse una “limpia”, pues considera que él nunca está en busca de nuevos altercados: “Yo no me meto en problemas, me meten”, concluyó en exclusiva a VLA.

