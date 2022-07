VIDEO: Alfredo Adame presume nueva conquista tras ruptura con Magaly.

Luego de ganar la primera edición de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, Alfredo Adame se ha mostrado muy feliz en las redes sociales.

Alfredo Adame nos dio una impresionante clase de defensa personal.

El presentador publicó detalles de su reciente viaje a Veracruz, pero llamó la atención un video bailando junto a una misteriosa mujer.

“Solterito se disfruta más”, escribió Adame debajo de un video bailando al ritmo de Ella me levantó del reguetonero Daddy Yankee.

Con una camisa tropical y disfrutando de la música, Alfredo sacó sus mejores pasos de reguetón junto a su nuevo romance que responde al nombre de Marlenne Ruiz.

Marlenne Ruiz es una influencer amante del yoga, los viajes y que también tiene un bebé llamado Leo. La creadora de contenido no dejó pasar la oportunidad de bailar con el reciente ganador de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! y tomarse algunas fotografías.

“Auxilio,en Veracruz están lloviendo ángeles del cielo”, escribió Alfredo Adame en una de sus recientes fotos de Instagram, donde por cierto, mostró la belleza de Marlenne.

Así terminaron su noviazgo Adame y Magaly

Alfredo Adame y Magaly Chávez participaron juntos en Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, aunque bastaron solo unas semanas para ver tensión entre ambos participantes.

Harta del temperamento de Adame y de sus polémicas en nuestro reality, Magaly habló muy seriamente con el conductor.

"¿Tienes tiempo de que hablemos? Así no es una pareja... con razón no duras con nadie... no respetas lo que dices”, dijo la presentadora e influencer en una emisión de nuestro programa.

Por su parte, Alfredo Adame no intentó solucionar la situación con Magaly y decidió terminar su relación: “Te propongo que no tengas esa pareja... estamos terminando”, declaró.

Bastaron solo unos meses para que Alfredo Adame superara su ruptura, pues ahora se ha dejado ver muy enamorado junto a Marlenne Ruiz.

