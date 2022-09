Alfredo Adame confesó que no recibió el apoyo de sus hijos tras golpiza.

Alfredo Adame dijo qué pasó con sus heridas y la golpiza que sufrió.

El nombre de Alfredo Adame está envuelto en un escándalo, luego de que un asesinato ocurriera a unas cuadras de su casa por el rumbo de Tetepan, desencadenando una persecución que terminó con un policía muerto.

Según el relato del conductor, él solo quería ayudar a quienes creyó eran las víctimas, pero fue agredido a unos cuantos pasos de su casa.

Después de la agresión, el actor acudió a la Fiscalía número 3 en Tlalpan para presentar su denuncia, y fue revisado por el médico legista. A su salida, negó la versión de sus presuntos agresores sobre que pretendía grabar a uno de los muertos: “Yo no estaba grabando a nadie. Yo estaba parado ahí y no estaba grabando a nadie. No inventen cosas que no son”

Adame fue custodiado por oficiales de policía hasta el área de urgencias del Hospital Gea González, donde después de casi 5 horas y visiblemente agotado, compartió el parte médico preliminar.

“Fueron cuatro fracturas. Es indudable que el tipo me golpeó con un objeto metálico. Se hizo la evaluación y probablemente fue un desprendimiento de retina, pero tengo que esperar a mañana porque mi ojo está muy inflamado. Me suturaron con más o menos 15 puntos, pude haber perdido el ojo como consecuencias mayores”, expresó a la prensa.

Alfredo Adame no recibió el apoyo de sus hijos

Ante la pregunta de si uno de sus hijos ya había tenido contacto con él, el conductor comentó: “Mi hija Vanessa ya habló y todo bien, de los demás no sé nada”. Este jueves, Alfredo Adame volverá al hospital para una nueva valoración médica.

Por último, el presentador asegura no tener miedo a las represalias y estar seguro de su inocencia.

“Va a ser su palabra contra la mía porque esto va a ser hasta donde tope. Me importa un bledo que me tengan ubicado. Todo mundo sabe dónde vivo”, concluyó.

