¿Cómo reaccionó Bruno al romance de Magaly y Alfredo Adame?

El romance entre Alfredo Adame y Magaly Chávez continúa dando de qué hablar entre miles de personas, pero también ha desatado la curiosidad por conocer la reacción de un exparticipante de Enamorándonos.

Bruno y Magaly tuvieron una cita muy especial | Enamorándonos

Se trata de Bruno, un joven de República Dominicana que pidió la mano de Magaly Chávez hace cuatro años en nuestro popular programa de citas.

La boda entre los exparticipantes tendría lugar un 28 de noviembre de hace cuatro años en el foro de Enamorándonos, pero Magaly dejó plantado a Bruno en el altar.

“Bruno, sabes que yo te amo, eres el mejor hombre de mi vida… pero yo me quiero casar en una iglesia… perdóname ya no puedo”, expresó Magaly vestida de novia para después salir corriendo del foro.

“Te confieso que nunca en la vida he sentido lo que he sentido contigo. Eres la mujer perfecta y me siento el hombre más afortunado”, expresó Bruno antes de perseguir a Magaly en el que sería el día de su boda.

Después de un anillo de compromiso en el olvido, rumores de infidelidades, contundentes peleas y segundas oportunidades, Bruno y Magaly Chávez pusieron fin a su romance y desde ese momento ambos se dejaron en el pasado.

¿A qué se dedica Bruno de ‘Enamorándonos’?

Bruno se certificó de un curso de micropigmentación, pues presumió su diploma y recientes muestras de su trabajo en las redes sociales.

“Gracias por la oportunidad de adquirir nuevos conocimientos y oportunidades laborales”, escribió el influencer en Instagram.

Bruno también abrió una barbería, se convirtió en embajador de un club deportivo y creador de contenido fitness, pues en Instagram ya alcanzó 293 mil seguidores.

Por su parte, Magaly Chávez también cerró aquel controversial capítulo en su vida, dando paso a una relación sentimental con Alfredo Adame.

El romance se dio a conocer tras la pelea callejera que el presentador de televisión protagonizó en la Ciudad de México.

“En la noche recibo mensajes, me abre la puerta, todo eso es caballerosidad… todo eso lo admiro mucho de él. Me gusta su carácter, me gusta que no se deje de la gente porque yo también soy así”, expresó Chávez en la inauguración de la clínica dental.

