Alfredo Adame revela que aún no ha tenido intimidad con Magaly Chávez.

Alfredo Adame y su nueva novia Magaly Chávez asistieron a la inauguración de una clínica dental en la Ciudad de México, donde el conductor de televisión confesó cómo inició su amor con la exparticipante de Enamorándonos.

Programa 2 febrero 2022 Parte 1 | Defensa personal con Alfredo Adame.

Yo la conozco desde hace cinco años, cuando fui a TV Azteca a hacer unas menciones comerciales. Me llevaron a ‘Enamorándonos’ para ver cómo era el programa, la vi, le pedí su teléfono, le dije que la iba a contratar para unos comerciales… ya sabes, el choro ligador

Luego le hablé, la invité a salir, salimos un tiempo, luego ya no, se interrumpió porque ella inició una relación

Alfredo Adame reveló que Magaly dejó muy claras las reglas de la relación desde un principio, pues además no han tenido intimdad.

Ella terminó su relación y entonces nos volvimos a buscar. Empezamos a salir otra vez a escondidas, besitos novieros y todo el rollo. No ha habido sexo

Yo soy a la antigüita y ella también. Ella me dijo ‘Aquí nada de que mi crush, mi vida, mi cielo y luego no. Si le vas a entrar, le vas a entrar serio y formal’

Te puede interesar: FOTOS de Alfredo Adame sin ropa impactan en redes sociales.

Alfredo Adame quiere sellar su amor con un tatuaje

Al estilo de Christian Nodal, Alfredo Adame está considerando tatuarse la piel para sellar su amor con su nueva conquista.

Me voy a tatuar una cruz templaria roja y adentro un corazón con una ‘M’

Por su parte, Magaly Chávez tampoco perdió la oportunidad para revelar las cosas que le fascinan del polémico conductor, incluyendo su carácter y su caballerosidad.

“En la noche recibo mensajes, me abre la puerta, todo eso es caballerosidad… todo eso lo admiro mucho de él. Me gusta su carácter, me gusta que no se deje de la gente porque yo también soy así”, expresó la influencer en la inauguración de la clínica dental donde también asistió Lorena Herrera.

También te puede interesar: Alfredo Adame y El Escorpión Dorado dan clases de defensa personal en la calle.