Hijo de Alfredo Adame reacciona la ruptura de su papá y Magaly Chávez.

Sebastián Adame, hijo de Alfredo Adame, rompió el silencio sobre la ruptura de su papá y Magaly Chavéz. Recordemos que ambos conductores incursionaron en la primera temporada de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!, donde desafortunadamente terminaron su relación sentimental.

¡Adame y Magaly Chávez enfrentan conocimientos en El Sabelotodo!

Sebastián se pone del lado de Magaly y pide a su papá que aprenda a solucionar los problemas en privado.

“Esta chica, Magaly, lo estaba haciendo feliz, pero ahorita se pausó todo esto. Ella merece respeto, el problema que tuvieron se debió de resolver en privado”, dijo a las cámaras de Venga la Alegría.

Por su parte, Alfredo Adame reconoció que Magaly lo hizo una mejor persona, pues así lo reveló en Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

“Te agradezco porque el 80% del nuevo Alfredo Adame, lo hiciste tú", dijo a las cámaras de nuetro reality show.

¿Quién ganó Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!? Alfredo Adame se convirtió en el ganador de la primera temporada de Soy Famoso ¡Sácame de Aquí!

Te puede interesar: Alfredo Adame planea entregar anillo de compromiso en Soy famoso ¡sácame de aquí!

Sebastián Adame no descarta reconciliación con su padre

Sebastián Adame está dispuesto a reconciliarse con su papá de manera privada, pues no quiere hacer un teatro con su vida familiar.

“Yo no quiero que diga ‘me resolví con mis hijos y todos estamos felices’, no, yo solo quiero resolver esto en privado. Sabría que no es real. No está padre que tu papá salga diciendo cosas horribles de ti, de mis hermanos y de mi mamá, como lo ha hecho en estos últimos años”, expresó a VLA.

Por último, el joven asegura que no le guarda rencor al conductor mexicano, pues ha sido un buen padre antes de ser uno de los personajes más polemicos del espectáculo.

“Yo siempre lo he querido, yo jamás he dicho que fue un mal padre porque entiendo que fue un buen proveedor. Hasta el día que nos mudamos con mi mamá, él siempre nos dio todo”, dijo.

También te puede interesar: El mensaje de Alfredo Adame a Magaly Chávez que pocos vieron. (VIDEO)