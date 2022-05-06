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Alfredo Adame planea entregar anillo de compromiso en Soy famoso ¡sácame de aquí!

Soy famoso ¡sácame de aquí! está sacando el lado más romántico e intrépido de Alfredo Adame, pues quiere conquistar a Magaly Chávez como sea.

Alfredo Adame le entrega anillo de compromiso a Magaly en Soy famoso ¡sácame de aquí!
Alfredo Adame le entrega anillo de compromiso a Magaly en Soy famoso ¡sácame de aquí!

Escrito por: Betzabe Martínez | Digital Drive

El amor llegó a Soy famoso ¡sácame de aquí!, pues Alfredo Adame se dijo "un hombre muy enamorado" de su novia Magaly Chávez. Y tan enamorado se siente el conductor, que ya hasta se encuentra planeando una romántica sorpresa para su pareja.

Fue en el campamento de nuestro reality show, donde el presentador planeó a detalle la entrega de anillo de compromiso a Magaly Chávez.

"Tengo un plan porque soy un hombre muy enamorado y entonces se me ocurrió que podría entregarle el anillo de compromiso a Magaly aquí en la jungla con mis compañeros", expresó a las cámaras del reality show.

Muy emocionado por compartir este proyecto junto a su novia, Alfredo Adame organizó con lujo de detalle la propuesta.

"Ponemos lucecitas bonitas, preparamos una mesa con flores y entonces... ¡pum! Que una de las niñas se la lleve.... que entre ella y yo la espero. Que se lleven a Magaly engañada, después va a llegar, vamos a hacer un círculo de flores y ahí le voy a pedir que se case conmigo", expresó.

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Adame quiere enamorar a Magaly hasta en la jungla

Alfredo Adame no descarta comprometerse con Magaly en nuestro reality show, y por lo pronto, asegura que respetará a su novia hasta el día de su noche de bodas. Los arrumacos y besos no han faltado entre los participantes de Soy famoso ¡sácame de aquí!

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