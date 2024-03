Magaly Chávez revela que por culpa de Alfredo Adame no ha podido tener pareja

Alfredo Adame se ha convertido en todo un showman; sin embargo, esto parece haberle afectado considerablemente a Magaly Chávez, quien fuera su pareja sentimental hace algunos meses. Cabe mencionar que desde su ruptura, el controvertido actor y conductor se ha encargado de despotricar contra la modelo y en repetidas ocasiones ha mencionado que ella es transexual.

¿Magaly Chávez no tuvo un romance con Alfredo Adame?

En enero pasado, Magaly Chávez le concedió una entrevista al influencer Vaya Vaya, donde reveló que no tenía intenciones de seguir hablando sobre Alfredo Adame y mencionó que éste no podía seguir hablando de ella por un tema legal y que su relación fue totalmente fingida: “Ya van dos multas que le hacen… Nunca anduvimos, pero hicimos ese show para limpiar su imagen”.

¿Qué dijo recientemente Magaly Chávez sobre Alfredo Adame? Recientemente Magaly Chávez rompió el silencio en el podcast “Hablemos de tal”, donde habló sobre su relación con Alfredo Adame y cómo ha enfrentado los embates que el conductor ha lanzado en su contra.

“Entiendo su frustración, pero me suena a chico de secundaria, el típico chavo al que no le hiciste caso. Yo le dije ‘si pensaste en ofender, yo amo a la comunidad’. A mí me mandaron a llamar para ser la reina del segundo PRIDE más grande de México; fui con el presidente municipal y ahí me dijo que me invitaron porque era transexual”, aseguró.

De igual forma, aseguró que Alfredo Adame se encuentra demandado por el delito de violencia de género y señaló que, contrario a lo que todos piensan, él se comporta así todos los días. “Yo no hubiera creído que el señor solo era un personaje, si él hubiera sido una persona real, lo aguanto. Es algo que sí me afectó y está demandado por violencia de género”.

¿No ha logrado tener pareja por culpa de Adame?

Por último, Magaly Chávez aseveró que, a raíz de las declaraciones de Alfredo Adame le ha resultado sumamente difícil encontrar pareja, pues muchos creen que realmente es transexual como el conductor aseguró.

“No puedo tener pareja porque algunos llegan con el morbo de preguntar si soy transexual. En la calle, hace poco casi me agreden. Me fui a un restaurante y estaba casi por terminar y escuchaba voces y mi nombre, pagué la cuenta y me fui porque puede que pase algo más”.