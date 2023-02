Alfredo Adame no se arrepiente de haber matado a un hombre.

El actor Alfredo Adame sigue en el ojo del huracán, esta vez por una revelación escalofriante que dejó a todos boquiabiertos. En una entrevista con Venga La Alegría, confesó haberle quitado la vida a un hombre cuando era adolescente.

Alfredo Adame nos dio una impresionante clase de defensa personal.

¡Sí, leyeron bien! La noticia ha dejado en shock a muchos en redes sociales y ha causado una gran conmoción en el mundo del espectáculo.

Te puede interesar: VIDEO: ¡Alfredo Adame vuelve a protagonizar pelea!

Lo anterior, ha levantado una ola de especulaciones y teorías, dejando a muchos preguntándose cómo un actor tan exitoso y admirado pudo haber hecho algo así. La situación es realmente dramática, y muchos se preguntan cuáles serán las consecuencias para Alfredo Adame después de una confesión tan impactante.

¿Qué dijo Alfredo Adame?

Alfredo Adame confesó uno de los secretos más oscuros de su pasado.

Conocido por sus escándalos y peleas callejeras, reveló que en su adolescencia, durante una fiesta, tuvo un altercado con un hombre de unos 20 años que terminó de la peor manera posible.

En este sentido, Alfredo Adame confesó que, en un momento de ira y descontrol, le quitó la vida al hombre, algo que ha llevado con él en secreto durante décadas y que ahora ha salido a la luz en una confesión desgarradora.

Adame explicó que empezó a bailar con una joven y el novio de ella se molestó, por lo que únicamente se defendió.

¿Cómo sucedieron los hechos?

De acuerdo a lo dicho por Alfredo Adame, “un viernes vamos a una fiesta a una colonia de mucho dinero. Mi amigo era muy bien parecido, yo era muy bien parecido. La chava terminó bailando conmigo, arrumacos, besos, el novio se enojó, era un cuate como de unos 20 años, nosotros teníamos como 15, 16 años”.

Así mismo, el polémico actor relató: “se deja venir el cuate y me tira una patada, era un cuate flaco, me tira una patada, no me hizo nada, era más alto que yo. Le tiro el trancazo y en vez de pegarle en el mentón, le pego en la tráquea”.

Mi cuate me dice ¡vámonos!; nos subimos al coche pasan los días y el martes me habla mi cuate pa’ decirme ‘qué crees, se murió el de la bronca’ y era el hijo de un abogado ahí medio mafioso

Luego de las polémicas declaraciones, Alfredo Adame compartió en entrevista con el programa “Hoy Día” que no se arrepiente de lo que hizo ya que, asegura, solamente se defendió.

Si tú me preguntas ¿te arrepientes? Pues no me arrepiento, fue defensa propia. Yo era menor de edad, eran 6 cuates contra nosotros

No te pierdas: VIDEO: Alfredo Adame causa polémica por invitación a fiesta universitaria.