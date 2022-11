Alfredo Adame se niega a perdonar a sus agresores.

Alfredo Adame asegura que no perdonará a ninguno de sus agresores.

Alfredo Adame no otorgará el perdón a sus agresores por la herida en el ojo derecho, la cual le provocó la pérdida del 30% de la visión y el riesgo de un futuro glaucoma, así lo confirmó él mismo a su salida de la tercera audiencia en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, donde acudió con sus abogados.

“Ellos lo único que dicen es que ‘el señor Alfredo Adame se toque el corazón’. ¿Cómo me voy a tocar el corazón si me meten dos puñetazos, me tiran al piso y gritan mátalo?”, declaró.

Y es que, el actor asegura sentir temor, pues ha recibido diversas amenazas de muerte, las cuales mostró al juez.

“Siento un temor real por lo que ha pasado. Le dije al juez que tenía fotografías y amenazas de muerte. Voy a tener que recibir tratamiento psicológico. A mí me ven entero, pero siento temor en la noche, de repente veo gente afuera y todo”, dijo.

Te puede interesar: Alex Fernández dedicó una reciente presentación a su familia.

Abogado de Alfredo Adame rompe el silencio

Por otra parte, el abogado de Adame, Froylán Díaz, reveló que el mayor interés de este proceso es garantizar la seguridad de su cliente: “Quedaron vinculados a proceso, están en prisión preventiva, lo único que solicitamos es la seguridad de la víctima... es lo único que pedimos”

“No se nos ha propuesto nada, pero ni si siquiera va por lo económico. Nada más necesitamos que se garantice la seguridad de la víctima... tiene que haber una reparación del daño, no estamos pidiendo gran cantidad. Solo lo que marque la ley, nada más”, continuó.

Recuérdese que Alfredo fue víctima de una golpiza en las inmediaciones de su casa en Tepepan, al sur de la Ciudad de México, la cual terminó en cuatro fracturas en el rostro.

También te puede interesar: ¿Rebecca de Alba se casó con el director de orquesta Michael Bernardsky?