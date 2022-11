Exclusiva: Rebecca de Alba nos visita en el foro de Ventaneando.

Rebecca de Alba quiere ayudar a personas con cáncer. ¿Cómo lo hará?

Rebecca de Alba, una de las solteras más codiciadas del mundo del espectáculo acaparó los reflectores en días pasados después de que se corriera el rumor de que se había casado con el director de orquesta Michael Bednarsky.

La guapa actriz no se ha casado, pero no descarta hacerlo en algún momento ya que amor nunca le ha faltado, incluso, ha rechazado algunas propuestas de matrimonio.

¿Rebecca de Alba se casó? Rebecca de Alba estuvo presente en el foro de Ventaneando y en exclusiva aclaró si se casó o no con Michael Barnardsky.

“Yo no sé quién pone la información en YouTube, Google y todo esto, entonces alguien me dijo hace como dos días: ‘¿Qué te casaste?’, le digo es que hace 10 años más o menos aparece que mi pareja, que mi marido se llama Michael Bernardsky y resulta que sí existe un señor que así se llama”, declaró.

Pero llamó la atención que la actriz ni lo conoce ni tiene idea quién es, pero es director de la Orquesta Filarmónica del Sureste, director coral en el Chelsea High Scholl y profesor de música en Estados Unidos.

“Querido público no estoy casada con este señor que no conozco, pero que en Google dice Rebecca de Alba y su marido Michael Bernarsky (…). Yo creo que por eso no me he casado, todo el mundo decía ya tiene marido”, declaró entre risas.

De Alba también declaró que se encuentra soltera luego de que terminara una relación de dos años con un hombre que le salió medio patán y le dijo “oye, es que necesito un tiempo para meditar lo que quiero”.