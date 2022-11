Alex Fernández dedicó una reciente presentación a su familia.

Alex Fernández dedicó una reciente presentación a toda su familia.

Previo a su primera presentación en el Teatro Metropólitan, Alex Fernández reconoció que si no fuera por su abuelo Vicente Fernández, él no habría pisado nunca este escenario y otros que seguramente se agregarán en su carrera como cantante.

“Si no fuera por mi abuelo no estaría aquí, obviamente, pero también mi mamá y papá siempre me han apoyado mucho con sus consejos. Me acobijan cada que se necesite”, dijo a la prensa.

Y este es uno de los consejos que recibió de su abuelo Vicente Fernández, ídolo de la música ranchera.

“Hay que disfrutar de lo que haces, siempre procurar hacer canciones con experiencias que hayas vivido, siempre entregarte al público, estar agradecido con ustedes los medios. Esto siempre me ayuda muchísimo y estoy seguro que él me acompaña a todos lados. Le tenemos un pedazo en su honor en el show”, declaró.

Te puede interesar: Daniela Castro limpió su nombre después de acusaciones de robo.

Alex Fernández fue sorprendido en pleno escenario

Y aunque el mayor deseo de Alex era sorpender a su público en el show en el que invirtió recursos técnicos y escénicos, él fue quien resultó sorprendido, pues Isabel y Mayte Lascurain aparecieron en el recinto para cantarle Las Mañanitas por su cumpleaños.

“Hemos estado juntos desde que eran chiquitos... para mí son como mis sobrinos. Alex nos dijo ‘tías, ¿me acompañarían al Metropólitan?’ Le dijimos que sí, que sería un honor. Me llena de alegría verlo crecer como artista”, revelaron.

Alex también interpretó uno de los temas favoritos de su abuelo, pues sonó la canción De qué manera te olvido en el podio, desde donde miles de asistentes cantaron a todo pulmón.

Finalmente, Alex logró emocionar al público que coreó sus canciones de principio a fin, teniendo un maravilloso regalo de cumpleaños por parte de todos sus fanáticos.

También te puede interesar: Paola Durante implora ayuda porque le vaciaron sus cuentas.