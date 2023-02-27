Alfredo Adame habló de la separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta.

La semana pasada por medio de un mensaje en las redes sociales, Erik Rubín y Andrea Legarreta revelaron que tienen cinco meses separados. La noticia ha causado muchas polémicas y chismes sobre los motivos que los llevaron a tomar esa decisión o las personas que estuvieron involucradas.

Alfredo Adame explica qué necesitará para que sane su ojo tras golpes.

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Hoy hemos decidido compartir algo muy personal. Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de 5 meses y queremos compartirla con quienes nos han acompañado a lo largo de nuestras vidas, en nuestras carreras, en nuestra historia personal, en pareja y familiar. Las parejas nos enamoramos y nos unimos anhelando un “para toda la vida”. Somos muy afortunados y dichosos de habernos encontrado y hacer una hermosa vida juntos y vivir momentos maravillosos

Sin embargo, también Alfredo Adame opinó sobre la separación de Erik Rubín y Andrea Legarreta, mujer con la que él tuvo diferencias hace años.

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Como público me vale…, a mi Andrea Legarreta me vale…, Erik Rubín es un tipo al cual estimo mucho, es tipo muy talentoso, es un tipo muy buena persona, muy, muy, gente muy padre, la otra no me interesa en lo más mínimo

El actor aseguró que los problemas y tristezas que puede enfrentar Andrea Legarreta no lo humanizan.

Ni modo, así son las cosas

¿Alfredo Adame va a tomar una terapia pronto? Sobre las peticiones que algunos colegas le han hecho, para tomar terapia y poder calmar la ira con la que habla, Alfredo Adame respondió.

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