VIDEO: Alfredo Adame acepta que ha hecho tríos sexuales.

Alfredo Adame rompe el silencio para nuestras cámaras de Venga la Alegría y desmiente relación sentimental con una mujer transexual, tal como asegura una famosa revista de circulación nacional.

Alfredo Adame nos dio una impresionante clase de defensa personal.

“Son una bola de mentirosos, mitómanos, escándalosos y puras mentiras. Yo no he visto las grabaciones, tampoco he visto que ella diga ‘nos acostamos e hicimos el amor 20 veces’... no soy misógino ni homófobo”, declaró el conductor mexicano a las cámaras de VLA.

No es la primera vez que Alfredo Adame está en medio de la polémica, pues ha protagonizado múltiples escándalos con Carlos Trejo, sus propios hijos y el más reciente con su ex Magaly Chávez.

Alfredo y Magaly terminaron su relación sentimental en nuestro programa Soy Famoso ¡Sácame de Aquí! A partir de ello se ha desatado una guerra de declaraciones en las redes sociales y en los medios de comunicación.

La influencer mexicana y exparticipante de Enamorándonos no descarta ponerle un alto a Alfredo Adame de manera legal, pues se ha dicho harta del acoso y las agresiones verbales por parte del conductor.

Te puede interesar: VIDEO: Alfredo Adame presume nueva conquista tras ruptura con Magaly.

Alfredo Adame afirma que ha hecho tríos sexuales

En otros temas, Alfredo Adame admite que ha hecho tríos sexuales más de cuatro veces y este es el mensaje que manda en exclusiva en Venga la Alegría.

“He hecho tríos, claro que sí. Los he hecho no una o dos, sino tres cuatro o cinco veces. Los he hecho con dos mujeres, pero no he hecho tríos con transexuales”, contó a este programa.

Por si fuera poco, el conductor de matutinos también reacciona a la reciente polémica que enfrentan Rey Grupero y su hermana Luciana Ordaz con sus propios familiares: “Todos son montajes de ese cuate. Yo lo exhibí. La hermana es igual de mitotera y de mentirosa”.

También te puede interesar: Magaly Chávez se defiende de los señalamientos de Alfredo Adame: Esto hará.