¡No sabía que era una mañosa! Alfredo fue una víctima más de su ex

Alfredo no sabía las mañas de su mujer; él no es su cómplice, sino una víctima más de sus mentiras. A Alfredo también le tomó por sorpresa que ella lo abandonara. Alfredo entiende el coraje de su hermana, pero ¿qué puede hacer? Ha buscado a su ex hasta por debajo de las piedras para que pague, pero no la encuentra.