Alicia Machado se desnuda frente al espejo para mostrar su escultural y sensual figura a los 44 años.

Alicia Machado incendió las redes sociales con impactante foto mostrando su escultural figura. La artista, de 44 años, respondió a las críticas sobre su cuerpo con una sensual fotografía que dejó al descubierto su lado más atrevido.

Y es que, la también ex reina de belleza, se desnudó frente al espejo para mostrar su atlético cuerpo: “¡Espero causar algún impacto con mi foto! Que no es más que un estilo de vida por años que se refiere a mi género y que muchos quieren solo por convivir. Me siento tan fabulosa que hasta me quiero más”, escribió Alicia al pie de la postal que ganó 42 mil Me Gusta.

Los fanáticos quedaron rendidos ante los encantos de la bellísima Machado, ya que escribieron atrevidas palabras en la caja de comentarios: “Nunca he visto unas piernas y unos glúteos más bellos que los tuyos”, subrayó un internauta.

Por si fuera poco, la artista realizó una sensual pose que dejó a sus 1.4 millones de seguidores con la boca abierta. La talentosa actriz demostró que es una mujer muy sensual a sus cuatro décadas de edad.

Recientemente, Alicia Machado tuvo un encuentro con la prensa, donde expresó que está lista para sintonizar Luis Miguel, La Serie el próximo 18 de abril.

Además, la actriz mandó un mensaje a Aracely Arámbula, quien podría ser retratada en la serie biográfica del cantante mexicano.

Estoy lista para ver la serie de Luis Miguel. Aracely Arámbula es una diosa, reina maravillosa y una mujer ejemplar

En otros temas, la venezolana confesó que se encuentra en una etapa muy complicada como madre, pues su hija está en plena adolescencia.

Yo, en este momento, estoy enfrentándome a sacar adelante a una niña adolescente, que está en la edad rebelde. Estoy ocupada como mamá en mi hija. Cosas típicas de la edad. Los adolescentes están en otro rollo y está difícil la situación

Por último, Alicia Machado se negó a hablar sobre el pleito legal que enfrentan Marjorie de Sousa y Julián Gil por la custodia de su hijo Matías.

A mí eso me parece muy triste y no quiero opinar de eso porque después dicen ‘que yo dije’. Si me hubieran preguntado hace dos años, les hubiera contestado…

