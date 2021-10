FOTOS |Alicia Machado y Pablo Montero pasaron de los besos a los gritos.

La ex reina de belleza y el cantante de Regional Mexicano dejaron en el olvido el amor que un día los unió y terminaron del ‘chongo’.

Luego de que parecía que Alicia Machado y Pablo Montero habían revivido el fuego de las cenizas, ahora las cosas están que arden, pero por las peleas tan intensas que han vivido ambos famosos.

En redes sociales trascendió un video en el que la Miss Universo 1996 y el cantante de regional mexicano pelean verbalmente muy acaloradamente, luego de que hace unos días se les viera muy acaramelados, sin embargo, parece que el rechazo de la venezolana inició la fricción entre ambos.

Mira la galería completa.

En el clip que se ha hecho viral se ve a Alicia gritarle a Montero porque no le pareció la manera en que el cantante se dirigió a ella, a lo que el mexicano indicó que ella es una persona grosera y que no sabe escuchar, mientras la venezolana respondió que no le importa.

Alicia Machado lo llamó “machista de mier**" y le pidió “dejar de inventar historias que no existen”, mientras él le reclamaba ser doble cara.

Revive este pleito: Alicia Machado “mandó a volar” a Gaby Spanic.

La discusión es una de las polémicas en las que están envueltos ambos famosos, pues también comenzó un rumor que señalaba que ambos personajes están siendo “envenenados”.

De acuerdo con el tiktokero Pablo Chagra, Gabriela Spanic (ya eliminada) y Verónica Montes habrían sedado a Machado y a Montero, poniendo gotas para dormir en la comida.

Te puede interesar: Alicia Machado confesó que Ricardo Arjona intentó algo más que una relación con ella.

En uno de los videos del reality en el que participan se puede ver a Verónica Montes platicando con Spanic en donde confiesa que sedó a Alicia Machado: “Se quedó dormida, le di las gotas… le di a Pablo y le di a ella”.

“Tenemos un poco de miedo de que se despierte Alicia, pero ustedes no se preocupen le han dado gotitas para que se duerma”.

Te recomendamos: Alicia Machado respondió a quienes la llaman “vieja”.

Al respecto, el manager de Alicia Machado aseveró por medio de un comunicado que se difundió en redes sociales que es mentira lo que se menciona por parte del influencer e indicó que que la producción del programa está cuidando a los participantes las 24 horas.