FOTOS | Seguidores de Alicia Machado le piden que no se rebaje.

A la ex reina de belleza le llovieron un sinfín de críticas por formar parte de los famosos que venden saludos personalizados.

Alicia Machado sigue causando polémica, tanto por su relación con Roberto Romano como también porque recientemente anunció que acaba de integrarse a una plataforma para vender saludos a sus fans.

Fue a través de sus redes sociales oficiales, que la actriz compartió un video en el que señaló que será parte de una nueva plataforma digital que ofrece servicios personalizados a sus fans.

“Venezolana, actriz, presentadora de televisión, reina de belleza y ganadora en Miss Universo en la edición de 1996″, es como describen a la ex participante de MasterChef Celebrity.

El saludo de la exMiss Universo tiene un costo de 60 dólares, es decir, mil 297 pesos mexicanos.

Esto no fue del agrado de sus seguidores, quienes criticaron que la venezolana ahora venda saludos a sus fans: “¿Qué es eso? Alguien explíqueme”, “Ya no te rebajes más por favor”, “¿Quién pagará eso por un mensaje personalizado?”, “Yo no te daría más de mil pesos, mejor te sigo viendo en Instagram”, “Yo ni regalado quiero un saludo de ella ¿A poco le va a cobrar a los 40 millones que votaron por ella?”.

Sin embargo, en la publicación que ya tiene 83,485 reproducciones, hasta el momento, también hubo mensajes de apoyo: “Yo si quiero un saludo especial de lichita para mí”, “se pueden hacer saludos cantando? extraño oírte cantar”, “Éxitos mi reina linda”.

Cabe resaltar que la plataforma de mensajes personalizados se encuentran figuras como: Gloria Estefan, Ninel Conde, el expresidente Vicente Fox, Alex Syntek, el Hijo del Santo, Emmanuel, así como otras estrellas internacionales.

Por otro lado, Machado sigue mostrando su amor por su novio Roberto Romano con quien compartió una foto en la playa que no fue del agrado de sus fans, quienes siguen asegurando que el actor sólo está con ella por conveniencia: “Los destinos de los enamorados siempre coincidirán en tiempo y espacio. No le metas mucha mente a la vida y déjate llevar”.