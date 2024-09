Así confirmó Alicia Villarreal que se divorciará de Cruz Martínez

No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se llegue y después de tantos rumores y especulaciones, Alicia Villarreal confirmó su divorcio de Cruz Mártinez tras 21 años de casados y dos hijos en común.

Después de que se filtraran imágenes de Cruz Martínez con otra mujer se desataron infinidad de rumores y especulaciones que hasta la fecha no han sido aclarados; sin embargo, ‘La Güerita Consentida’ ha decidido poner tierra de por medio y separarse del líder de “Kumbia Kings”.

¿Alicia Villarreal confirmó su separación de Cruz Martínez? En días pasados Alicia Villarreal reveló que su matrimonio estaba pasando por una crisis, no obstante, en las últimas horas confirmó públicamente que se encuentra en proceso de divorcio de Cruz Martínez.

¿Qué dijo Alicia Villarreal?

Durante un encuentro con los medios de comunicación, Alicia Villarreal reiteró que se siente fuerte y preparada para seguir adelante con su vida, después de más de 20 años de matrimonio con Cruz Martínez.

“Llegó un momento en el que dije ya (...) Estoy bien, me siento bien. Siempre he dicho que la música es una compañera de todos los seres humanos, la música es un refugio, es una terapia, es una cura para el alma y es lo que me encanta hacer”, declaró.

Así mismo, Alicia Villarreal explicó que tomó la decisión de divorciarse de Cruz Martínez porque llegó un momento en el que dijo que ya no quería vivir más con la misma situación.

“Yo creo que, a través de tantos años, en los matrimonios siempre hay muchos altibajos y lo que sí les quiero decir es que el divorcio no es un papel, es un proceso y en este momento me encuentro en él”, recalcó y expresó que mantendrá una relación de respeto con Cruz Martínez por sus hijos y tratará de vivir su proceso con calma.

¿Fue fácil tomar la decisión de separarse de Cruz Martínez?

La cantante de 53 años subrayó que tomó la decisión pensando en el bienestar de su familia: “Tengo una familia, tengo unos hijos, y como mujer responsable, como artista a veces es difícil sobrellevar toda esta historia, pero el público me conoce desde siempre y por ellos soy esta mujer que soy ahora”.

“Es importante mostrarles a mis hijos, a mi hija, que puedo y me siento bien. Estoy avanzando con las cosas que tengo que hacer, el público nos ha apoyado y pues aquí estamos”. Cabe destacar que Alicia tiene dos hijos fruto del amor entre ella y Cruz Martínez, quienes tienen 17 y 19 años.