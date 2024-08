VIRAL: Mujer semidesnuda acude al funeral de su amante para darle el último adíós

Las redes sociales lo han vuelto a hacer y esta vez nos regalaron otra de esas historias que uno pensaría que solo suceden en “Lo Que Callamos Las Mujeres”, pues una mujer semidesnuda irrumpió en el funeral de su amante para despedirse de él.

X (antes Twitter) es una de las redes sociales más utilizadas a nivel mundial y no es para menos, ya que en ella podemos encontrar historias como la que a continuación les contaremos.

¿Cómo sucedieron los hechos?

Fue justamente en X donde se comenzó a viralizar el momento en que una mujer semidesnuda se abalanza sobre una carrosa fúnebre para frenar su avance y despedirse del cuerpo del sujeto que iba en el féretro (mira aquí el video ).

De acuerdo con algunos portales, la mujer semidesnuda consumió drogas e interrumpió el funeral de su amante para lanzarse contra la carrosa y golpear el cristal con una pistola y gritar: “Aquí estoy, vestida como a ti te gustaba”.

¿Dónde ocurrió esto?

“El incidente ocurrió en Cauquenes, región de Maule, Chile. Según los informes, la mujer intentó regresar a la funeraria, pero al no permitírsele la entrada, esperó el carro fúnebre cuando se dirigía al cementerio y se abalanzó sobre él para golpearlo y frenar su avance”, se lee en la publicación de X.

¿Cuál es la otra versión? El portal La Cuarta dio otra versión de los hechos y aseguró que se trataba de una escort, y que los mismos tuvieron lugar en Nueva Imperial, Región de La Araucanía.

No obstante, en WhatsApp “comenzó a circular un audio donde un supuesto testigo contó la presunta historia detrás del video. El anónimo aseguró que se trataba de una trabajadora sexual que acusaba al fallecido de deberle dinero”.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

El hecho no pasó desapercibido en X, donde los internautas reaccionaron de forma chusca a lo sucedido y de inmediato se hicieron presentes con mensajes como:

“Si no me despiden así cuando muera no quiero nada”, “Se quería ir con el amante hasta la tumba, es fiel hasta la muerte”, “Yo también quiero vivir ese sueño Sr. Pool” “Las amantes también tienen corazón”, fueron solo algunos de los comentarios.