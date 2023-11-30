Alicia Villarreal comparte su historia de amor junto a Cruz Martínez

En una entrega más de la entrevista exclusiva de Alicia Villarreal con Pati Chapoy, la cantante reveló la forma en que se enamoró de Cruz Martínez, quien es su pareja desde hace años.

Años, muchos años, porque luego llega ‘Crucito’ a mi vida y me enamoré de ese genio musical. Yo me casé en 1998 y me divorcié en el 2000, y me casé con Cruz en el 2003. Con el último disco de ‘Límite’, en el 2001, 2000, ya está en lo último de divorciarme y entonces, la disquera dice queremos que AB Quintanilla sea productor de la mitad del disco, junto con Gerardo

Alicia Villarreal contó todo sobre su historia de amor con Cruz Martínez

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Primero, era muy serio, muy calladito, no hablaba mucho, decía gracias, decía bonita, él tenía una boda que no se realizó, muy reciente cuando yo, llegamos nosotros hacer ese disco de ‘Límite’ y, entonces AB me decía, ‘mi compadrito está sufriendo, mi hermanito está sufriendo, porque se iba a casar y luego esa mujer que él la trató como una reina, bueno, le hizo una jalada’ y yo decía ‘ahorita voy hablar con tu hermanito’

La cantante reveló, que fue en una noche junto a Cruz Martínez, donde los dos escribieron una de las canciones más populares de su repertorio.

El verlo trabajar, ha sido lo máximo para mí, eso fue el clic me hizo en mi corazón, el piano como lo siente, ‘yo quiero un señor así en mi casa’ y lo tuve. Eso fue, realmente, su pasión por la música, le dije que si quería ir a Monterrey, me lo llevó a un antro y todo lo que sucedió esa noche, hice la canción, junto con él de ‘Ay papacito’

¿Cómo comenzaron su relación?

Alicia Villarreal, reveló los pasos que tuvieron que seguir para poder tener una relación sentimental, pues desde el principio dejó las cosas muy claras. Por ese motivo, tienen veinte años de casados.

Me lo llevé a Monterrey y ya no se regresó, ya no pudo vivir en Corpus, él ya quería estar en Monterrey, más cerca de mí, tardamos un tiempo para que me pidiera que fuera su novia, yo me sentía grande, yo decía que una familia, fui muy clara con él, ‘cuál es mi prioridad en una familia y que yo necesito para mi hija y mi hija vive conmigo en mi casa, vez que yo no vivo con mi mamá, yo vivo con mi hija, mi hija y yo somos un hogar, te podemos invitar a nuestro hogar’

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