Familia de Octavio Ocaña revela que pronto iniciará el juicio oral por la muerte del actor

A poco más de dos años de la muerte de Octavio Ocaña, ocurrida el 29 de octubre del 2021, por fin dará inicio el juicio oral en el que será juzgado Leopoldo “N”, policía de Cuautitlán Izcalli, por presunto abuso de autoridad y homicidio doloso.

Al juicio que dará inicio el próximo lunes 4 de diciembre, serán citadas alrededor de 80 personas, incluida la familia del malogrado actor, según confirma en exclusiva para Ventaneando su hermana Bertha Ocaña.

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¿Qué dijo Bertha Ocaña?

La hermana del actor que diera vida al entrañable Benito Rivers declaró que “están citadas todas las personas el día lunes 4 de diciembre, yo también voy a participar, voy a dar mi testimonio, mis papás van a dar su testimonio y, de ahí en adelante continuarán dando sus testimonios todas y cada una de las personas, conforme el juez lo vaya requiriendo”.

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“Estamos hablando que, mínimo, a partir del día lunes, en tres días, ya podríamos tener una sentencia. Ni nosotros como la familia de Octavio nos esperábamos que llegaran a ser 80 personas las que estuvieron involucradas en esto.

Estoy hablando de personal de Capufe, estoy hablando de personal de la misma Fiscalía, peritos que en su momento llegaron a la escena, muchos policías involucrados de Cuautitlán Izcalli, por supuesto, son testigos con una identidad protegida, todos y cada uno de ellos”.

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¿Qué ha pasado con el policía prófugo?

Sobre Gerardo “N”, otro de los policías involucrados y hasta hoy prófugo de la justicia, Bertha Ocaña comentó: “Recordemos que hay un prófugo, es el que venía golpeando la camioneta, amedrentando la camioneta y haciendo un mal manejo del vehículo que él tenía asignado para trabajar y que también cometió un abuso de autoridad muy fuerte y lo tiene que pagar”.