Alicia Villarreal recuerda su boda con Arturo Carmona

En una entrevista exclusiva con Pati Chapoy, Alicia Villareal recordó algunos detalles de su boda y la relación que tuvo con Arturo Carmona, quien es el padre de su hija.

Fue una misa divina, muy espiritual, muy encantadora, era como un cuento de hadas, sí, muy jovencitos, eso fue muy maravilloso

Yo hubiera aguantado, esperarme más tiempo, pero la presión de la carrera era muy fuerte, yo tuve que presentar a Melanie a los 18 días de nacida y luego, todavía aguantarme el ‘se ve muy gorda’ exactamente, el día que cumplí 40 días de que me hija nació, yo estaba en Houston en el primer show de la gira, viaje con la niña mucho tiempo, muchísimo

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Arturo viajaba cuando podía, no siempre, estaba estudiando, me daba mucho orgullo que él quisiera terminar su carrera y que lo lograra, porque tenía que ser alguien para nosotras en el futuro

¿Cuánto duró su matrimonio con Arturo Carmona?

Las cosas entre Alicia Villarreal y Arturo Carmona, no fueron de la mejor forma entre ellos, por lo que el matrimonio fue muy corto, así lo reveló la cantante a Pati Chapoy.

Casi nada, un año, pudiéramos decir, un año y medio, creo que fuimos inteligentes o muy capaces. Exactamente, no sé, yo lo único que recuerdo, es como yo le sentía ,y como yo me sentía, era incomprendida por todo el mundo, incluyéndolo a él

Ganaba dinero, ganaba mucho dinero, también, pero el trabajo ha sido, fue un factor yo creo que importante. Un día yo estaba muy enojada y empezamos a discutir, y él empieza agarrar todas sus cosas y yo cuando salgo, ya su papá estaba ahí y él me decía… creo que él ha dicho que él tomó la decisión, yo creo que la tomamos ambos y fuimos irresponsables ambos

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La cantante ha revelado que tuvo que tomar un tratamiento para poder superar la separación de Arturo Carmona.