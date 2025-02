Alicia Villarreal reaparece en redes con un VIDEO sobre lo sucedido con Cruz Martínez

En medio de la polémica entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez , ‘La Güerita Consentida’ reapareció en redes sociales donde publicó un video hablando sobre lo sucedido.

Recordemos que Alicia Villarreal demandó a Cruz Martínez por presuntamente haberla agredido física y verbalmente en su domicilio ubicado en la colonia Cumbres, en Nuevo León. Posteriormente, hizo la señal de auxilio en el show que ofreció en Zitácuaro, Michoacán.

¿Alicia Villarreal reapareció en redes?

Después de acudir a ratificar su denuncia contra Cruz Martínez, su todavía esposo, Alicia Villarreal reapareció en redes sociales donde compartió un video explicando que tuvo una “situación” en su casa previo al concierto en Michoacán, al que, por cierto, estuvo a punto de no asistir.

“Quiero decirles que estoy más que contenta de poder estar aquí con ustedes esta noche. Casi no vengo. Tuba una situación mi casa ayer y casi no vengo, pero me da mucho gusto poder estar aquí con todos ustedes y cantarles. Eso es lo que más me gusta en el mundo, en mi vida, en mi corazón. Le agradezco a Dios darme esta oportunidad de estar con todos ustedes”, dijo Alicia Villarreal.

Pero lo que más llamó la atención fue, que en la corta grabación se escucha de fondo el tema “Te Quedó Grande la Yegua”, el cual es uno de sus más grandes éxitos.

¿Cómo reaccionaron sus fans? Como era de esperarse su publicación no pasó desapercibida en redes sociales, donde recibió el apoyo de sus fans.

“Eres una fregona. Dios te bendice mi reina. Te quiero” No permitas que nadie te apague. Eres una mujer brillante”, “Todo México está contigo”, “Te queremos, Alicia”, “Mereces vivir en paz. No estás sola”, “Ni una más. No al maltrato”, “Todos contigo siempre”, fueron algunos de los comentarios de sus fans.

¿Qué dijo Alicia Villarreal después de ratificar su denuncia?

A su salida de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos Contra las Mujeres, Alicia Villarreal declaró que “yo les agradezco que se hayan esperado y también le agradezco a las autoridades por el tiempo, les agradezco a todos ustedes de verdad. Estoy llevando esto que ha sido difícil y nada más hemos venido a declarar estos hechos y pues ya las decisiones finales se tomarán. Ella es mi abogada, me va a ayudar un poquito a hablar un poco”.