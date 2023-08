Alimentos y bebidas prohibidos en México a partir de septiembre 2023.

A principios de año, el 9 de febrero, la Cámara de Diputados aprobaría la adición del artículo 216 bis a la Ley General de Salud que señala cuáles son los alimentos y bebidas prohibidos en México en septiembre 2023.

En particular, el artículo ya citado describe en el Diario Oficial de la Federación (DOF) que: “Los aceites y grasas comestibles, así como los alimentos y bebidas no alcohólicas, no podrán contener en su presentación para venta al público: aceites parcialmente hidrogenados, conocidos como grasas trans, que hayan sido añadidos durante su proceso de elaboración industrial”.

De igual forma, la Ley General de Salud nos advierte que todos los alimentos y bebidas prohibidos en México; así como, los aceites y grasas no podrán exceder dos partes de ácidos grasos trans de producción industrial por cada cien partes del total de ácidos grasos. A su vez, indica que para que la regulación de estos productos se cumpla, la misma Secretaría de Salud será la encargada de sentar las bases sobre los ácidos grasos trans.

¿Cuáles son los alimentos y bebidas prohibidos en México?

La adición del artículo 216 bis a la Ley General de Salud que señala a los alimentos y bebidas prohibidos en México entrará en vigor a los 180 días de ser publicada y como esto fue el día 24 de marzo, según la regla, entrará hasta el mes de septiembre de 2023.

Ahora bien, los alimentos y bebidas prohibidos en México son los que se componen de grasas trans o ácidos grasos trans (AGT), mejor conocidos como productos chatarra. Son los siguientes:



Productos horneados: Pasteles, galletas y tartas.

Palomitas de maíz para microondas.

Frituras.

Margarina.

Algunos cárnicos y lácteos que sobrepasen el contenido de grasas trans permitido.

Especialmente, los alimentos y bebidas prohibidos en México, es decir, aquellos con grasas trans son de preocupación para las autoridades debido a que su consumo provoca casi 20 mil muertes prevenibles al año en México. Así mismo, su alto consumo incrementa 34% el riesgo de muerte por cualquier causa, 28% de defunciones por cardiopatías coronarias y 21% la aparición de cardiopatías coronarias.

