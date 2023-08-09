¿Qué es más saludable: pan o tortilla de harina?

Intentar tener una alimentación saludable es algo necesario, sobre todo a medida que vamos creciendo, ya que nuestro cuerpo requiere de tener defensas suficientes. Ahora bien, en esta ocasión te revelaremos qué es más saludable comer pan o tortilla de harina.

Lo primero que podemos decir, es que no son comidas que constituyen las principales alternativas, al momento de tener que bajar de peso o simplemente intentar consumir elementos que realmente sean una buena contribución en lo que se refiere a comidas sanas.

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¿Es más saludable comer pan o tortilla de harina?

Un portal especializado en alimentos, afirma que la tortilla de harina es una fuente de calcio y hierro. También, cuentan con más calorías que las de maíz y no contienen suficiente fibra, elemento que ayuda al sistema digestivo. A su vez, tienen entre sus ingredientes a la manteca, la cual es un tipo de grasa saturada que no se recomienda para consumirse todos los días.

El caso del pan, es distinto, porque primero que todo depende de los ingredientes con los que ha sido preparado. Los que están hechos con harina del tipo integral son los más nutritivos. Dicho esto, aquí es dónde aparece el aspecto no agradable.

Pues el pan en general es un alimento al que le faltan nutrientes esenciales para el cuerpo como vitaminas y minerales. La mayoría contienen grandes cantidades de calorías y carbohidratos.

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Ahora, para responder a la pregunta, hay que decir que para las dos situaciones se recomienda consumir productos con harinas integrales, no refinadas, porque contienen todas las partes del grano del trigo y son más nutritivas. Pero, si tenemos que ser más precisos, entre las dos opciones, es más saludable comer tortilla de harina.