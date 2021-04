Conoce al hombre con el que Altair Jarabo pronto se casará. (FOTOS)

Altair Jarabo sorprendió al mundo del espectáculo con una tierna noticia que involucra al amor de su vida. La artista mexicana anunció su compromiso con Frèdèric García en reciente publicación de Instagram.

“Frèdèric García y yo estamos comprometidos. ¡Me caso con este hombre maravilloso! Me llena de felicidad la idea de compartir la vida con él”, escribió la capitalina debajo de una postal, donde posó con bellísimo vestido color beige.

Por si fuera poco, la mexicana no aguantó las ganas de presumir las virtudes de su ser amado.

“Lo admiro tanto por su inteligencia, como lo adoro por su nobleza. Me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe porque se lo digo todos los días: Lo amo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida”, concluyó la artista en la publicación que rompió las redes sociales.

Te puede interesar: Día del Niño: Así lucían nuestros queridos conductores. (FOTOS)

¿Quién es el hombre que flechó el corazón de Atair Jarabo?

Frèdèric García es un empresario de origen francés que se mantiene alejado del ojo público. Se sabe que es 20 años mayor que ella y también se encuentra muy enamorado.

El hombre tiene su propia cuenta de Instagram; sin embargo, la mantiene privada. Lo que se pude observar es que tiene apenas 21 publicaciones, dejando claro su desinterés por formar parte del mundo del espectáculo.

Por su parte, Altair Jarabo también se dio a conocer por mantener su vida íntima privada y alejada de la polémica.

Cuenta con un maravilloso repertorio en los melodramas mexicanos, donde ha compartido foro con grandes artistas del entretenimiento.

Michelle Renaud, Angelique Boyer, Julián Gil, Marimar Vega, Reneta Notni y otras celebridades dejaron bellísimos comentarios celebrando el compromiso de Alatir.

Aún falta que Altair Jarabo anuncie la fecha de su enlace matrimonial y el lugar. Por lo pronto, millones de fanáticos también mandaron buenas vibras a la querida actriz.

También te puede interesar: Cantantes de regional y banda, víctimas de atentados; unos murieron.