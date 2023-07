Amaia Montero fue hospitalizada de emergencia: ¿Cuál es su estado?

Amaia Montero, exvocalista de la agrupación española “La Oreja de Van Gogh”, volvió a encender las alarmas tras ser ingresada nuevamente a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital madrileño Beata María Ana durante 10 días, según reveló el programa “Espejo Público”.

Cabe mencionar que hace algunos meses, la cantante española preocupó a sus fans, tras difundir una serie de alarmantes fotografías, en donde lucía desaliñada, con el semblante triste y la mirada perdida. “Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido, ¿de qué me sirve la vida?”, publicó en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, se supo que Amaia Montero estuvo internada en la Clínica Universitaria de Navarra, donde se puso en manos de especialistas, para rehabilitarse y retomar las riendas de su vida.

¿Por qué volvió a ser hospitalizada Amaia Montero? De acuerdo con el medio ya mencionado, Amaia Montero fue trasladada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), para brindarle atención médica, misma que derivó en una intervención quirúrgica.

Se sabe que la intérprete de temas como “Rosas”, “La playa” y “Jueves”, tuvo que ser operada de una mano, debido a una lesión que requería de un tratamiento quirúrgico más específico.

¿Cómo se encuentra Amaia Montero?

De acuerdo con el último reporte médico, Amaia Montero ya se encuentra en su habitación y fuera de cuidados intensivos; sin embargo, el medio digital “Look”, aseguró que la cantante española ya está descansando en su casa. Cabe mencionar que, la exvocalista de “La Oreja de Van Gogh”, fue hospitalizada desde hace 10 días.

La noticia sobre su ingreso al hospital preocupó a sus fans, quienes han estado al pendiente de su salud, desde aquel alarmante episodio a finales de 2022. Afortunadamente, el hecho de que la cantante ya se encuentre en su casa, ha servido de alivio para sus seguidores.