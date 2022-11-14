Alex Fernández y Alexia Hernández se casaron por la iglesia en Jalisco.

La cuarta fue la vencida, después de posponerla dos veces: dos de ellas por COVID y una más por la salud de su abuelo Don Vicente Fernández, Alex Fernández Jr. llegó al altar con Alexia Hernández en una emotiva ceremonia religiosa realizada el viernes

en Jalisco.

Acompañada de su hermano, la novia llegó en un auto deportivo color blanco, mientras que el novio dijo estas palabras: "Después de tres meses de posponerla, pues me siento muy contento y emocionado. Mi abuelo me dijo que le dedicara todo el tiempo que pudiera a la familia".

Los familiares de ambos novios externaron sus buenos deseos para que la felicidad y el amor perduren: "Que sean felices. Estoy orgullosa del hombre y padre que es", dijo Camila Fernández.

Con el nervio a tope, el cortejo encabezado por el novio y su madre América Guinart, además de secundados por Alejandro Fernández, y la madre de la novia, iniciaron paso al altar.

Te puede interesar: Leonardo García protagoniza zafarrancho ante preguntas de la prensa.

Alex Fernández llegó al altar

La gran protagonista fue la pequeña Mía, quien fue llevada en una carriola adornada para la ocasión, por su tío Emiliano.

En la ceremonia, nuestra cámara tuvo un lugar privilegiado para captar las reacciones, como las de El Potrillo, quien lucía algo pensativo. América Guinart lucía nerviosa, y nuestra querida Cuquita, quien acompañada de su hija Alejandra, disfrutó intensamente la boda de su nieto.

Sin duda, el momento más emotivo fue el juramento con el que Alex y Alexia sellaron su amor. Al finalizar la ceremonia, los flamantes esposos fueron escoltados: "Es la mujer de mis sueños", dijo Alex.

Además, un auto deportivo blanco los condujo a la recepcion en un exclusivo salón de eventos en Jalisco, donde se dieron cita los seres queridos de Alex y Alexia.

También te puede interesar: Tenoch Huerta visita Ventaneando para hablar de Black Panther: Wakanda Forever.