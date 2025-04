Amanda Miguel confirma haber contagiado a Diego Verdaguer de Covid-19

Como recordaremos, el 27 de enero de 2022, el cantante y compositor argentinomexicano, Miguel Atilio Boccadoro Hernández, conocido como Diego Verdaguer , perdió la vida a causa del Covid-19. De acuerdo con los reportes, el intérprete de “Volveré”, “Usted Qué Haría” y “Quién De Los Dos Será”, fallecido en un hospital en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Ahora, a poco más de tres años de su fallecimiento, su esposa, la también cantante y compositora, Amanda Miguel , sacó a la luz información que dejó a todos boquiabiertos. Y es que, en un reciente entrevista, revela que fue ella quien contagió a Diego del dicho virus.

Amanda Miguel confirmó haber contagiado a Diego Verdaguer de Covid-19

A través de una conversación en el programa “Anetteando” de Anette Cuburu, Amanda Miguel confesó que fue ella quien contagió a su esposo: “Yo lo contagié, yo me sentí bien después de no sé cuánto tiempo porque a mi pegó fuertísimo, pero yo ya casi estaba saliendo cuando fui a dar al hospital y Diego digamos estaba como a un 50 de COVID”, dijo.

De acuerdo con las declaraciones de la intérprete de “ Él Me Mintió ”, cuando ambos estaban en el hospital fue una de las etapas más horribles que ha tenido que vivir: “Diego iba para arriba, para abajo y luego para abajo, para abajo, nosotros no queríamos decir nada porque teníamos la esperanza de que él iba a salir ¿sabes? (…) Estaba en la mejor época de su vida, estaba guapísimo, mi esposo se fue en su mejor momento”, confesó.

Sin embargo, aseguró que Verdaguer murió debido a una negligencia médica: “También fue una época muy dura porque fue diciembre y los doctores en Navidad y Año Nuevo, bajo las piedras los buscabas y no había caso, este no estaba, el otro tampoco, entonces Diego estaba con puro… Yo creo que Diego no estuvo entendido, pero yo no podía hacer nada”, puntualizó.

¿Amanda Miguel ya superó la muerte de Diego Verdaguer?

Finalmente, expresó que sigue sin superar su partida: “La parte física de haberlo perdido todavía no lo puedo entender y la parte espiritual de él este sigue estando en mí, lo sigo sintiendo en mi corazón (…) Él está presente en todo. También cuando hay que tomar decisiones también se le toma en cuenta. Es lindo la verdad, de alguna manera, seguir pensando que él está”.