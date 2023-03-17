Amanda Miguel subió al escenario con Diego Verdaguer y Chucho.

Tremendo concierto ofrecieron este jueves Amanda Miguel y su hija Ana Victoria en el Auditorio Nacional, donde gracias a la tecnología, Diego Verdaguer se hizo presente a través de un holograma que encarnó el actor y cantante, Omar Chaparro.

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Pero, quien se robó los reflectores de la noche fue Chucho, el niño que hace unas semanas se volvió viral al interpretar a todo pulmón ‘Castillos’, uno de los más emblemáticos temas de Amanda.

A su salida del Auditorio Nacional, Chucho compartió lo emocionado que se sintió al cantar al lado de Amanda Miguel.

Bien, bien, muy emocionado, muy contento. A Belinda y a Los Ángeles azules

¿Todavía le hace falta Diego Verdaguer?

Al finalizar el concierto, Amanda dio una breve entrevista en la que habló del holograma y de la participación de Chucho.

Obvio que Diego hace falta, Diego no se olvida, Diego se fue, pero está, sigue estando. Todo el amor se siente, los niños son especiales, los niños son lo más hermoso de la tierra, son los ángeles que iluminan este camino

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Amanda, también se refirió a la canción ‘El sol ya salió’, que Diego Verdaguer compuso junto a Juan Gabriel y que todavía no ve la luz.