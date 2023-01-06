Amanda Miguel nos reveló que disfruta al máximo su labor de abuelita.

Hace unos meses, nuestra querida Pati Chapoy tuvo el privilegio de entrevistar a Amanda Miguel y Ana Victoria, quienes nos confesaron algunos detalles de su actualidad.

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¿A ti qué te gusta más, ser mamá o ser abuela? -Abuela. -Sí, yo lo veo en ella

Ana Victoria tuvo un parto sumamente complicado, pues estuvo en labor 40 horas.

Sabes que yo tuve un parto de 40 horas, me quedé frita, ya con eso dije: ‘Ya no quiero más’ y ese día, yo le dije al bebecito: ‘Por favor, rompe la bolsa, ya no podemos esperar’, me levanté del sillón y rompió la bolsa. La doctora dijo: ‘No, ya, vamos a ponerte la epidural y vamos a acelerar esto’

Dios mío, no descansaba en las contracciones, las tenía cada 30 segundos y así, me pasé otras 20 horas, por eso cuando me dicen: ‘¿Vas a tener otro?’, otras 40 horas

Ana Victoria reveló que está haciendo música para niños.

Ana Victoria reveló en exclusiva uno de los momentos más tiernos que vive en este momento con su bebé.

Estoy componiendo música. Todo esto inició, porque me encuentro con Lucca, con la necesidad de música, que no hay. Por ejemplo, lo voy a bañar y quiero poner una canción que vaya como con el tema y no encuentro y, empecé a componerle canciones a Lucca, de momentos, de ir a bañar, a la cama…

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