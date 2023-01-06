Amanda Miguel nos reveló que disfruta al máximo su labor de abuelita.
Luego de pasar por momentos muy complicados, Amanda Miguel compartió que disfruta mucho su etapa de abuelita con su nieta, hija de Ana Victoria.
Hace unos meses, nuestra querida Pati Chapoy tuvo el privilegio de entrevistar a Amanda Miguel y Ana Victoria, quienes nos confesaron algunos detalles de su actualidad.
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¿A ti qué te gusta más, ser mamá o ser abuela? -Abuela. -Sí, yo lo veo en ella
Ana Victoria tuvo un parto sumamente complicado, pues estuvo en labor 40 horas.
Sabes que yo tuve un parto de 40 horas, me quedé frita, ya con eso dije: ‘Ya no quiero más’ y ese día, yo le dije al bebecito: ‘Por favor, rompe la bolsa, ya no podemos esperar’, me levanté del sillón y rompió la bolsa. La doctora dijo: ‘No, ya, vamos a ponerte la epidural y vamos a acelerar esto’
Dios mío, no descansaba en las contracciones, las tenía cada 30 segundos y así, me pasé otras 20 horas, por eso cuando me dicen: ‘¿Vas a tener otro?’, otras 40 horas
Ana Victoria reveló que está haciendo música para niños.
Ana Victoria reveló en exclusiva uno de los momentos más tiernos que vive en este momento con su bebé.
Estoy componiendo música. Todo esto inició, porque me encuentro con Lucca, con la necesidad de música, que no hay. Por ejemplo, lo voy a bañar y quiero poner una canción que vaya como con el tema y no encuentro y, empecé a componerle canciones a Lucca, de momentos, de ir a bañar, a la cama…
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Estoy haciendo un disco como que muy ad hoc a mi momento de vida, de música, la mamá de Lucca cantándole canciones que al final, obviamente, se van a despersonalizar y no todo va a decir Lucca. Estoy en ese proyecto