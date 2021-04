FOTOS: Amanda Miguel se despide de su larga cabellera y presume su nuevo look con orgullo.

Durante más de cuatro décadas de carrera artística, existieron dos cosas que distinguieron a la cantante Amanda Miguel: su inigualable y potente voz y su cabellera rizada y alborotada.

Sin embargo, la cantante nos sorprendió, pues a través de sus redes sociales, dejó a sus millones de seguidores con la boca abierta por su gran cambio de look.

Luciendo un cabello corto y con canas, la intérprete de Así no te amará jamás, se mostró con un aspecto mucho más joven y fresco.

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, Amanda Miguel compartió la fotografía en donde muestra su nuevo look, acompañado de un mensaje.

Gracias a Dios estoy sana y rodeada del amor de mi familia, de todos mis colaboradores y de ustedes mis adorados seguidores que en todo momento me acompañan. Sé que para muchos será un shock verme sin mi tradicional cabellera, pero decidí al principio de la pandemia, cortármelo y dejármelo crecer de cero con el color que ya tengo naturalmente ¿Qué les parece?

Los mensajes de apoyo para Amanda Miguel

Las reacciones no se hicieron esperar, pues de inmediato amigos, compañeros y miles de seguidores, comenzaron a dejarle unos encantadores mensajes. Más de 14 mil corazones rojos y miles de mensajes de apoyo recibió.





Entre ellos se destaca el de su gran amiga Ana Gabriel: “Me gusta mucho, así estuve yo hace unos meses, queriéndomelo cortar y ya no pintármelo, pero hasta hoy no me atrevo jajaja”.

Su esposo Diego Verdaguer y su hija Ana Victoria, quienes siempre están con ella en todas sus decisiones, aún no se han pronunciado sobre este radical cambio de look.