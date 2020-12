FOTOS: ¡No te pierdas las mejores imágenes de Amanda Miguel, una de las voces más privilegiadas de la música!

¡Su estilo la hace única!

Amanda Miguel mostró desde pequeña su talento en la música, y con tan sólo cuatro años comenzó a estudiar piano en su natal Argentina.

Su voz tan peculiar y llena de fuerza llamó la atención de Diego Verdaguer, quien no pensó mucho en trabajar a su lado componiendo letras e interpretándolas. No pasó mucho tiempo para que alcanzaran la fama y no sólo eso, pues se dieron cuenta de sus sentimientos y terminaron en una relación que continua hasta la fecha.

Amanda Miguel cuenta con más de 13 producciones discográficas y ha vendido más de 30 millones de discos en toda su carrera musical. Y en el mundo digital también tiene una cifra digna de presumir, pues tan sólo en el 2019 logró 300 mil descargas de sus éxitos y más de 8 millones de reproducciones en sus videos.

Aunque la pandemia interrumpió su trabajo, lo cierto es que Amanda Miguel tiene aún mucho talento por compartir con su público.