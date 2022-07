Amanda Miguel revela cuáles fueron las últimas palabras de Diego Verdaguer.

Seis meses han pasado desde que Diego Verdaguer perdió la vida, Amanda Miguel, quien fuera su esposa, reapareció hace días con su hija Ana Victoria y en conferencia de prensa revelaron que retomarán la gira “Siempre te amaré tour 2022”, la cual dejaron pendiente y lo harán en memoria del cantante argentino.

Amanda Miguel regresará a los escenarios al lado de Ana Victoria.

“La gira realmente es una gira conmemorativa de papá, pero particularmente la gira tiene una sorpresa, creo que van a sentir su presencia de una manera impresionante y justo es eso, es como que él ahí está, él ahí sigue”, dijo Ana Victoria.

“Diego siempre fue mi compañero, mi maestro y confidente; él me pide que no esté triste y que no llore, que debo estar feliz”, declaró la viuda de Verdaguer.

Así mismo, Ana Victoria mencionó que cumplirá uno de los deseos que tenía su padre y que involucra a Julián, el hijo de Joan de Sebastian.

“Mi padre tenía un reto personal con Julián, lo quería mucho, él era como un hijo para mi papá. Yo siento así lo quería, quería ayudarlo, lo ayudó mucho en muchas cosas. Nosotras tenemos la intención de que Julián cumpla ese sueño también”.

Te puede interesar: Ana Victoria y Amanda Miguel reaparecen tras la muerte de Diego Verdaguer.

¿Qué le dijo Diego Verdaguer antes de morir? En una reciente entrevista para Despierta América, la intérprete de temas como “Él me mintió” y “Fuiste tú”, entre otros, reveló cuáles fueron las últimas palabras de su amado esposo, momentos previos a su fallecimiento.

Amanda Miguel abrió su corazón y compartió la última frase que le dijo en vida su esposo: “Te adoro, te amo. Toda la vida te he amado, has sido la mujer de mi vida. Toda mi vida ha sido tuya y la tuya hacia mí”.

No obstante, Amanda también señaló que su esposo le pidió que no estuviera triste tras su partida, esta petición de Verdaguer le ha permitido seguir adelante y afrontar la vida sin la presencia de su compañero de aventuras.

“Siempre me dice lo mismo, ‘no estés triste’, ‘no quiero que llores’, y eso me da mucha fuerza porque, si él me dice ‘no quiero que estés triste’, yo tengo que salir adelante con esas palabras”, declaró Amanda Miguel.