Ana Victoria y Amanda Miguel reaparecen tras la muerte de Diego Verdaguer.

Seis meses han pasado desde que Diego Verdaguer partió de este mundo; sin embargo, la llegada de Lucca ha ayudado a Amanda Miguel y a Ana Victoria a sobrellevar la partida del cantante argentino, así lo revelaron en conferencia de prensa a la que acudieron las cámaras de Ventaneando.

Amanda Miguel regresará a los escenarios al lado de Ana Victoria.

Amanda Miguel y su hija reaparecieron tras la partida del intérprete de “La ladrona” y “Voy a conquistarte”, entre otros, para anunciar la gira que comenzará el próximo 30 de julio en Las Vegas, Nevada.

“Para mí es un día sumamente especial para nuestra familia, voy a hablar por Ana, por mi querido esposo Diego que hace seis meses ya justo el día de mañana (miércoles 27) que partió y nos dejó un gran compromiso que es esta gira que inicia en Las Vegas”, dijo Amanda Miguel.

“Es una gira que viene a abrazar, a empoderar, a engrandecer ese gran legado musical que compartió Diego Verdaguer”, añadió Ana Victoria.

¿Cómo han sobrellevado la partida de Diego Verdaguer? Amanda Miguel señaló que “aunque no lo crean yo siento a mi esposo todo el tiempo, siento su energía, su acompañamiento, su protección, ya no lo tengo para abrazarlo, para besarlo, pero lo tengo en mi corazón todo el tiempo”.

“Diego siempre fue mi compañero, mi maestro y confidente; él me pide que no esté triste y que no llore, que debo estar feliz”, reveló la interprete de temas como “Él me mintió” y “Fuiste tú”.

Amanda Miguel y su hija retomarán la gira

En conferencia de prensa anunciaron que iniciarán la gira “Siempre te amaré tour 2022” que dejaron pendiente y lo harán en memoria de Diego Verdaguer y terminaron la conferencia de prensa revelando que está preparando un disco de duetos que el argentino ya había comenzado a grabar.

“La gira realmente es una gira conmemorativa de papá, pero particularmente la gira tiene una sorpresa, creo que van a sentir su presencia de una manera impresionante y justo es eso, es como que él ahí está, él ahí sigue”, finalizó Ana Victoria.