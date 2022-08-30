Así es el ambiente tras bambalinas de la obra Lagunilla Mi Barrio.

“Lagunilla Mi Barrio”, película que se hiciera famosa durante la época del cine de ficheras, está de regreso después de 42 años y lo hará con una adaptación teatral que mostrará cómo era la Ciudad de México en la década de los años 80.

Los detalles del tras bambalinas del musical “Lagunilla Mi Barrio”.

“Lagunilla Mi Barrio”, es una cinta del director Raúl Araiza, estrenada en 1980 que contó con las actuaciones de grandes actores como Manolo Fábregas, Lucha Villa, Manuel ‘Flaco’ Ibáñez, Leticia Perdigón y Héctor Suárez, entre otros.

Su adaptación al cine será estrenada el próximo viernes en el Centro Cultural Teatro 2 y contará con las actuaciones de Laura León, Albertano, Maribel Guardia, Los Mascabrothers, nuestro querido Daniel Bisogno, Lisardo, Violeta Isfel y Alma Cero. Esta es una adaptación teatral de Ariel Miramontes y Daniel Chávez.

¿Cuándo se estrena Lagunilla, mi barrio? El estreno de la obra “Lagunilla Mi Barrio” será el próximo 2 de septiembre en el Centro Cultural Teatro 2, que se transformará en un salón digno de baile de esos que se hicieron famosos durante el cine de ficheras.

¿Qué pasa tras bambalinas?

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Las cámaras de Ventaneando acudieron el pasado fin de semana y se metieron a los entretelones del teatro para ventanear todo lo que ahí ocurría antes del ensayo general.

Al preguntar quién batalla más con los textos de la obra, Freddy Ortega dijo en tono de broma que “de Bisogno no vas a estar hablando”, pero de pronto apareció nuestro querido ‘Muñeco’ quien se dio cuenta de la situación y de las palabras de su compañero y lanzó una que otra palabrota a modo de juego.

Posteriormente, Bisogno llevó las cámaras a un recorrido por el teatro no sin antes darse una “manita de gato”, incluso, nos compartió lo que tiene en su camerino donde llamó la atención la presencia de refrigerador al que por cierto le pone candado pues asegura que sus compañeros son bien “uñas”.

Luego hicieron aparición Violeta Isfel, Alma Cero y José Luis Guarneros ‘El Macaco’, seguido de Lisardo, pero la que acaparó los reflectores fue Laura León, a quien sorprendieron en su camerino en plena caracterización.

Por último, Albertano intentó invitar al público de Ventaneando al estreno de la obra el próximo 2 de septiembre, pero las palabras lo traicionaron y tuvo que repetirlo.

