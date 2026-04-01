Increíbles ideas para reemplazar la zapatera de tu cuarto

Si necesitas cambiar un poco la visibilidad de tu cuarto pues tenemos grandes ideas para que lleves. Uno de los principales detalles que puedes modificar es la zapatera para transformarlo en más aesthetic.

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Para reemplazar la clásica zapatera en tu cuarto, puedes optar por soluciones que maximicen el espacio vertical, utilicen áreas desaprovechadas o aporten un toque decorativo. Aquí tienes las mejores alternativas.

¿Cuáles son las ideas para reemplazar la zapatera de tu cuarto?

Almacenamiento vertical y discreto

Organizadores detrás de la puerta: Ideales para cuartos pequeños, estos soportes colgantes liberan espacio en el piso y mantienen los zapatos fuera de la vista.

Zapateros delgados (Slim): Muebles con una profundidad de solo 18 cm a 25 cm, que caben detrás de puertas o en pasillos estrechos.

Esta es una gran idea.|Pinterest

Barras de cortina en la pared: Instalar barras económicas a lo largo de una pared libre o junto a la cama permite colgar zapatos de tacón o zapatillas, manteniéndolos organizados y accesibles.

Soluciones integradas y estéticas

Cajas transparentes apilables: Permiten ver el contenido rápidamente y protegen el calzado del polvo, además de dar un aspecto "aesthetic" y ordenado al clóset.

Bajo la cama: Utilizar contenedores con ruedas o bolsas de tela diseñadas para este espacio es la mejor forma de guardar calzado de otra temporada sin ocupar lugar útil.

Muebles multifuncionales: Sustituye la zapatera por un banco con almacenamiento al pie de la cama o un puf que oculte un compartimento interno para zapatos.

Estos muebles son de gran ayuda.|Pinterest

Ideas DIY y creativas

Escaleras decorativas: Una escalera de madera apoyada en la pared sirve como estantería abierta para exhibir tus pares favoritos.

Cajas de madera recicladas: Pintar y apilar cajas de fruta (huacales) crea un zapatero rústico y personalizado.

Módulos en la pared: Instalar repisas flotantes o módulos cuadrados directamente frente a la cama o en esquinas desaprovechadas.