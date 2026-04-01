La planta que parece inofensiva pero podría atraer plagas a tu casa

Decorar la casa con flores es una decisión acertada para embellecer los espacios y refrescar el ambiente. Sin embargo, mantenerlas bien cuidadas requiere de atención minuciosa para que no se marchiten y sobre todo para evitar que una planta empiece a atraer plagas de insectos que podrían convertirse en una auténtica pesadilla si no se controlan a tiempo.

Y es que algo que muchos ignoran, es que existen ciertas especies que llegan resultar mayormente atractivas para estas problemáticas. Es el caso de los girasoles, que si bien se ven preciosas, también son un riesgo latente para que los animales se asienten en sus pétalos hasta volverse invasores.

¿Qué plagas atraen los girasoles?

Un aspecto que hay que tener presente al momento de poner un girasol en casa, es que no es una regla estricta que vayan a llenarse de insectos y tampoco todos se sienten atraídos por esta planta. De acuerdo con información del sitio especializado Farm Progress, las principales amenazas para esta planta son el gorgojo rojo, las polillas y las chinches lygus.

Los girasoles pueden llegar a invadires de chinches y gorgojos rojos|Canva

Generalmente, aparecen en el disco y el proceso de infestación comienza poco a poco. Además, si ponen huevecillos, la situación empeora considerablemente al grado de que salen varios de una misma flor y, en el peor de los casos, se expanden hacia otras macetas que estén cerca.

Por qué la planta de girasol puede tener plaga y cómo evitarlo

En cuanto a los motivos por los que los girasoles llegan a volverse epicentro de las plagas, se debe simplemente a su naturaleza que resulta muy atractiva para los invasores. Esto ya que tal como explica Daisy Creek Farms, esta planta produce polen, néctar abundante y savia, que en conjunto representa una fuente de alimento para los insectos; mientras que el tamaño grande de las flores les sirve como refugio.

Para prevenir estas situaciones en el hogar y los jardines, las soluciones son bastante sencillas y usualmente suelen dar resultados rápido. Como paso indispensable para el mantenimiento de los girasoles, un artículo de North Dakota State University recomienda usar insecticidas amigables como un tratamiento preventivo y el periodo indicado para hacerlo es antes de la polinización.

Para evitar las plagas en los girasoles, hay que darles tratamiento preventivo|Freepik

Asimismo, desde el primer momento en que se detecte la presencia de alguna plaga en una planta doméstica, lo ideal es limpiarlas para quitar los animales y sus huevecillos. Por ejemplo, con el gorgojo rojo que es el invasor más común, basta con rociar abundante agua a modo de chorro para que se desprendan, ya que según Plant Addicts esto también hace que se les dificulte volver a subir.