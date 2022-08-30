Así fue la lluvia de figuras del espectáculo que acudieron al homenaje a Silvia Pinal.

El pasado lunes se realizó el esperado homenaje a la legendaria actriz Silvia Pinal en el Palacio de Bellas Artes, cuya alfombra roja convocó a una verdadera lluvia de figuras del espectáculo que compartieron el escenario con ella a lo largo de su vida o simplemente acudieron a rendirle honores.

"Me da mucho gusto. Yo quiero mucho a Silvia. Si se dan cuenta tenemos muy pocas figuras, entonces hay que valorar lo que tenemos y tomarlas en cuenta", dijo Ignacio López Tarso a su llegada al recinto.

Muchos de los asistentes celebraron que el homenaje haya sido en vida, entre estas Mary Paz Banquells, hermana de Sylvia Pasquel: "Que gran triunfo el poder lograr que le den en vida el reconocimiento".

"Que bueno que fue en vida. Que triste cuando llegamos aquí y ya no está la persona a la que estamos honrando", expresó Susana Zabaleta, una de las invitadas al homenaje a la primera actriz.

Laura Zapata, el productor Morris Guilbert y muchas otras figuras no podían faltar a tan señalado evento: "Trabajé mucho con ella, entonces para mí es un honor venir a acompañarla", dijo la hermana de Thalía a la prensa.

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Así lució Silvia Pinal en su homenaje

Y este fue el detalle que su asistente Efigenia Ramos reveló sobre el vestuario que la diva lució en una de las más memorables noches de su vida.

"Fuimos a comprarlo... desde sus zapatos, su saco, todo lo eligió ella. Una amigo que es Humberto le vendió unas joyas muy bonitas que también se puso", dijo sobre el look de Doña Silvia.

Además, la asistente de la primera actriz reveló los sentimientos previos de Pinal a su homenaje: "Anoche ella decía 'ya me empezaron a entrar los nervios', estuvo viendo en la tele varias notas que salieron y empezó a ponerse un poco nerviosa".

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