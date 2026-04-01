Profanan la tumba de modelo y roban parte de sus restos. “Un acto inhumano”

En octubre de 2025 trascendió a nivel internacional un crimen perpetrado en Milán: Pamela Genini, modelo italiana con tan solo 29 años, había sido víctima de feminicidio a manos de su exprometido, Gianluca Soncin. Ahora el nombre de la modelo vuelve a ser noticia por otro hecho lamentable: su cuerpo ha sido profanado.

Medios italianos reportaron que personal a cargo de un panteón localizado en el pueblo de Strozza (lugar natal de Pamela Genini) descubrieron que la tumba había sido manipulada. Tras abrirla, descubrieron que una parte del cuerpo de la modelo y empresaria había sido robada, incluyendo su cabeza.

Actualmente transcurre una investigación en Bérgamo, provincia a la cual pertenece Strozza, para encontrar a los responsables por el delito de profanación. Se cree que en el crimen participaron al menos 3 ó 4 personas, por la fuerza que implicaba manipular el ataúd.

Una Smirnova, madre de Pamela Genini, declaró mediante un comunicado que la profanación perpetrada era un "acto inhumano. Ni siquiera la muerte le concedió paz: alguien violó también su último refugio". Ella descarta hasta ahora que hubiera un motivo económico para profanar el sepulcro. Sin embargo, señala que "detrás de este espantoso hecho hay una mente peligrosa, con comportamientos vinculados a dinámicas de posesión desviadas y un pensamiento perturbado y obsesivo respecto a Pamela".

Pamela Genini fue víctima de feminicidio por parte de su expareja, un hombre de 52 años que había estado acosándola para que volvieran. Gianluca Soncin, el feminicida, apuñaló al menos 24 veces a la modelo y luego intentó quitarse la vida, pero fue detenido por la policía y permanece en prisión, de acuerdo con el diario New York Post.

Quién era Pamela Genini

La joven de 29 años era una famosa modelo italiana, quien también había participado en reality shows y había iniciado su propia línea de trajes de baño. Asimismo, creaba contenido para redes sociales que mostraban sus viajes a destinos como Dubái, la Riviera italiana, Mónaco o París. Inició su carrera como modelo profesional a los 16 años.