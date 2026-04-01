3 ideas de corte micro Bob que están de moda en abril de 2026: te verás elegante y atrevida

El corte de cabello Bob es tan versátil que hay estilos que quedan bien con cualquier forma de la cara. Un ejemplo de ello es el micro, que tiene un estilo elegante y atrevidopor lo que sigue siendo tendencia en abril de 2026.

Este estilo de pelo, casi similar al corte Bob corto, queda muy bien en la temporada de primavera debido a que es más refrescante y destaca las facciones faciales. Según la revista Elle, el pelo se corta por encima de la mandíbula, entre el pómulo y debajo de las orejas. Es una regla básica que se tiene que seguir.

¿Cuáles son los cortes de micro Bob que están de moda?

1. Micro bob recto con puntas pulidas

Así luce un corte de pelo micro Bob con puntas pulidas.|Pinterest

Es un corte muy corto, a la altura de la mandíbula o más arriba, completamente recto y con las puntas bien definidas, lo que da un look limpio, elegante y muy moderno. Queda perfecto con blazers, camisas estructuradas y aretes pequeños o dorados.

2. Micro bob con fleco ligero

El corte micro bob con fleco.|Pinterest

Es un corte corto acompañado de un fleco abierto en medio que cae suavemente a los lados del rostro, aportando un estilo femenino, fresco y con un toque atrevido sin ser exagerado. Combina bien con vestidos fluidos, blusas ligeras y accesorios delicados como collares finos.

3. Micro bob desfilado con textura

Corte micro bob con textura.|Pinterest

Es un corte corto con puntas irregulares que crean movimiento y un efecto ligeramente despeinado, logrando un estilo relajado, juvenil y con mucha personalidad. Va muy bien con ropa casual como chamarras de mezclilla, playeras básicas y accesorios más llamativos como lentes grandes o aretes largos.

¿Cómo debes mantener un corte de pelo micro Bob?

Para mantener un corte de pelo micro Bob es importante seguir la regla de la que te contamos al inicio de este artículo. Por lo que es esencial acudir alestilista de manera regular para mantener corto el cabello y lucir impecable. Expertos en belleza recomiendan lavarlo siempre con acondicionador y usar mascarillas para que luzca saludable, hidratado y brilloso.

Además, se pueden usar tanto en eventos importantes como en la oficina de trabajo.