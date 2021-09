América Guinart celebra que será abuela por parte de Alex Fernández.

América Guinart vio por primera vez a su hijo Alex en el escenario.

América Guinart está feliz porque repetirá la experiencia de convertirse en abuela gracias a su hijo Alex Fernández y su nuera Alexia, quienes se convertirán en papás primerizos en abril próximo.

En camino a presenciar el show de Alex Fernández en Las Vegas, las cámaras de Ventaneando captaron a la exesposa del ‘Potrillo’ en compañía de su hija y nos contó su sentir al respecto.

“Tiene poquito de embarazo Alexia, pero la verdad es que Alex, tú sabes que casi casi se casó porque ya quería tener hijos, entonces están muy contentos, otra bendición más, Dios le está dando a manos llenas... Alexia se ha sentido bien”, expresó.

América confesó que a los recién casados no les importa el sexo del bebé que tendrá y será muy querido sea niño o niña. Mientras eso ocurre, sigue muy entusiasmada con su otra nieta.

América Guinart desconocía que habían operado a Cuquita

A pesar de ya no ser la esposa del ‘Potrillo’, Guinart tiene una gran relación con su mamá Cuca, pero no sabe respecto a su actual estado de salud.

“Sí sabía que mi mamá Cuca tenía una hernia, pero no me ha contestado, yo creo que ha de haber pensado ‘andan allá muy contentos con lo de la gira y todo’, no quiso darnos otra preocupación”, explicó.

América tiene de en que su papá Vicente salga adelante y se recupere próximamente y reiteró que toda la familia está muy positiva.

