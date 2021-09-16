Diana Golden confiesa por qué ama México aunque nació en Colombia.

Diana Golden recuerda cómo quedó enamorada de México.

Hablar de Diana Golden como extranjera parecería un poco raro, pero en realidad ella es una actriz colombiana que se nacionalizó mexicana y las razones por las cuales tomó esa decisión sobran, pues ama a nuestro país por su gente, su comida y sus bellos lugares.

en el años 2000 me tocó con el Licenciado Zedillo, creo que era su último año, él me dio mi pasaporte mexicano y me nacionalicé, soy hermanita de nacionalidad de Amanda Miguel y diego Verdaguer

La histriona dijo que conoce prácticamente todo México de punta a punta y ama muchos lugares en la geografía de nuestro país.

Gracias a la películas, al teatro, he tenido la hermosa fortuna de conocer el país de lado a lado, de sur a norte, en carretera, entonces amo Chiapas, Baja California, no he visto cielos más hermosos que en México, ver el amanecer en el desierto de Sonora es la cosa más hermosa, si no lo han vivido, vívanlo

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Diana Golden ama la comida mexicana

Diana Golden es vegana, pero confesó que ama tanto la comida mexicana que justamente en septiembre hace una excepción y come carne, aunque sepa que eso le va a provocar daño estomacal de tres días.

Yo no como carne, nunca, pero una vez al año si me como mis chiles en nogada, me enfermo tres días, pero me los como, tortilla, quedo, frijoles, crema chile, amo las enchiladas, amo las enfrijoladas, amo las enmoladas

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