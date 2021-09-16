Irina Baeva hace las pases con la prensa tras escándalo con Gabriel Soto.

Gabriel Soto e Irina Baeva aclararon su demanda a Laura Bozzo.

Dada la polémica que se desató por la manera en que Irina Baeva y Gabriel Soto iniciaron su romance, la rusa era muy renuente a las entrevistas con los medios de comunicación. Ahora que ya pasó tiempo de ello, la actriz reveló por qué necesita estar bien con la prensa.

La verdad es que no se trata de que si yo los quiero, seamos sinceros, si una persona pública, en este caso yo que soy actriz aquí en México, no puedo serlo sin ustedes, es recíproco, nosotros trabajamos de la mano siempre, la prensa en general. Se que ustedes están haciendo su trabajo, en ningún momento las cosas que nos dicen son personales

En otros temas, fue la propia rubia quien ventaneó al también cantante, confesando que es muy celoso con sus bellas hijas que procreó con Geraldine Bazán en su primer matrimonio.

Mis hijas están muy bien, ya me toca estar con ellas en el resto del mes, nos hemos dividido 15 días y 15 días. Las apoyo en todo lo que pueda

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Gabriel celebra 25 años de carrera

Gabriel Soto está próximo a celebrar sus 25 años de carrera con su pareja Irina Baeva, sus fanáticos, sus hijas y recordando que dos importantes personajes lo apoyaron como artista y le dieron sus primeras oportunidades en el medio artístico.

Evidentemente ha sido un crecimiento de mi carrera, de mi experiencia, de muchas cosas, pero agradezco a dos personas que creyeron en mí desde el principio, Lupita Jones fue la primera y luego el señor Emilio Larrosa

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