Óscar Jiménez incursiona en la música regional mexicana.

Óscar Jiménez fue uno de los alumnos más destacados de La Academia y este miércoles nos visitó en el foro de Ventaneando para presentarnos su nuevo material.

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Estoy muy contento, esperé un poco de tiempo, unos 10 años para poder lanzarlo. Estoy contento con este tema que se llama ‘Dime que sí’ que escribimos Alex Seger, Iván Rodríguez y yo, una historia de amor verídica…

Luego de un fracaso amoroso, el cantante sintió que era una canción que tenía que salir a la luz y ser conocida por todos.

Sentimos que era una canción que tenía que salir a la luz y que tenía una identidad, que hablaba mucho de mi historia como personas y como artista. Le agradezco a esa persona que me haya inspirado para poder escribir esto

El cantante al final decidió seguir su carrera dentro de la música regional mexicana.

Soy del sur de Jalisco, pegado a Tecalitlán y la música mexicana siempre me ha llamado mucho y, siempre quise grabar ranchero, pero quería hacer un ranchero que no fuera tan tradicional, ni tan común. Entonces, encuentro a Iván y le digo ‘Quiero fusionar un poco la música ranchera’ lo fusionamos un poco con la chacarera argentina, me gusta mucho el folclore argentino, tiene algunos instrumentos argentinos la canción…

El video de la canción

Ya con el trabajo terminado tomaron la decisión de hacerle un video a la canción.

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