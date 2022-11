Amigos de Messi responden a advertencia de Canelo Álvarez.

El campeón del mundo, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez, mostró su molestia después de que el futbolista Lionel Messi pisara una playera de la Selección Mexicana tras el partido entre México y Argentina en el mundial de futbol.

Saúl “El Canelo” Álvarez está por enfrentar a un contrincante feroz, y Box Azteca estuvo con él para saber más de la pelea.

"¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera? ¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”, dijo el pugilista y añadió: “Así como respeto Argentina, tiene que respetar mexico. No hablo del país (argentina), hablo de messi por su ma... que hizo”.

Inmediatamente, las reacciones llegaron, unas a favor del jugador y otras que defendieron lo dicho por el mejor boxeador del mundo actualmente. Sergio “Kun” Agüero, amigo de la estrella del PSG, fue contundente en su defensa.

“Señor Canelo no busques excusas o problemas, seguramente no sabes de futbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”, indicó.

Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da . https://t.co/zfftTXH3JB — Sergio Kun Aguero (@aguerosergiokun) November 28, 2022

Cesc Fábregas, otro buen amigo de La Pulga, le dijo al mexicano: “Ni conoces a la persona, ni entiendes el cómo funciona un vestuario o lo que pasa después de un partido. TODAS las camisetas, incluso las que usamos nosotros mismos, se van al suelo y se lavan después. Y más cuando celebras una victoria importante”.