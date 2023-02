¿Quién es Omar Barajas? Descubre más de este participante de Amor en el Aire.

Omar es originario de Jalisco.

Tiene 34 años.

Es un empresario tequilero.

Su pasatiempo favorito es el deporte, pues se considera un atleta nato. Otra de sus pasiones son los animales, tiene un refugio para perros en donde se dedican a rescatarlos, rehabilitarlos y buscarles un nuevo hogar donde los amen tanto como él.

Se considera una persona empática, aventurera, directa y analítica, además de ser alguien en quien se puede confiar y pedir ayuda, pero a veces puede ser explosivo.

Asegura que en el amor es una persona muy apasionada, además de caballeroso, atento, intenso y protector.

Considera que sus mayores atractivos son su cuerpo y entrega en las relaciones, pues no le gusta escatimar en esfuerzo sin perder el amor propio.

No le gustan las mujeres que no saben hacer nada y que son interesadas, pues él siempre va a dar su mayor esfuerzo por ellas y también quiere sentir admiración por su pareja, aunque no le pesa para nada ser un proveedor.

Ha sido infiel en algunas ocasiones, pues al sentirse lastimado quería vengarse de su pareja. Revela que puede ser alguien rencoroso.

Busca tener una pareja seductora y que se cuide físicamente, pues valora mucho la feminidad. Por otro lado, también quiere a alguien que sepa ensuciarse las manos de vez en cuando, que tenga visiones y ambiciones en la vida, pero que también sepa disfrutar de las cosas sencillas.

Considera que el matrimonio es un gran compromiso lleno de satisfacciones.